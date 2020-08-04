Расходы на "социалку", оборону и обслуживание госдолга профинансированы полностью.

Дефицит госбюджета Украины за полгода составил почти 50 млрд грн depositphotos.com

За первое полугодие 2020 г. государственный бюджет Украины был выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, сообщает Урядовый портал.

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Согласно сообщению, по итогам января-июля 2020 г. роспись доходов общего фонда госбюджета была выполнена на уровне 94%, в то время как в январе-апреле текущего года - 86,1%.

“Расходы по общему фонду государственного бюджета составили 564,3 млрд грн, или 88% от росписи отчетного периода“, - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание госдолга, а также субвенции и дотации местным бюджетам были профинансированы полностью.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что государственный бюджет 2021 года будет “прежде всего, реалистичным“ и стимулирующим экономику.