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Дефицит госбюджета Украины за полгода составил почти 50 млрд грн

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Расходы на "социалку", оборону и обслуживание госдолга профинансированы полностью.
Дефицит госбюджета Украины за полгода составил почти 50 млрд грн
Дефицит госбюджета Украины за полгода составил почти 50 млрд грн
depositphotos.com

За первое полугодие 2020 г. государственный бюджет Украины был выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, сообщает Урядовый портал.

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Согласно сообщению, по итогам января-июля 2020 г. роспись доходов общего фонда госбюджета была выполнена на уровне 94%, в то время как в январе-апреле текущего года - 86,1%.

“Расходы по общему фонду государственного бюджета составили 564,3 млрд грн, или 88% от росписи отчетного периода“, - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание госдолга, а также субвенции и дотации местным бюджетам были профинансированы полностью.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что государственный бюджет 2021 года будет “прежде всего, реалистичным“ и стимулирующим экономику.

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Теги: Дефицит бюджета, Госказначейство, Кабмин
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