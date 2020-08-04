Инвентаризация украинских сельхозземель затягивается: Названа причина

В Госгеокадастре надеются, что работы будут завершены в двухмесячный срок.

Завершение инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности в Украине отсрочат до 21 сентября 2020 года из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

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По его словам, все исполнители признали, что не смогли выполнить свои обязательства до 20 июля, как предполагалось подписанными соглашениями.

“Из-за карантина и наличия большого количества обжалований тендерных закупок к Антимонопольному комитету, заключение договоров состоялось лишь в мае-июне, а не в марте. В силу этих обстоятельств инвентаризация стартовала на 2 месяца позже, чем запланировано“, - сообщил глава Госгеокадастра.

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По словам Лещенко, исполнители заверили, что в двухмесячный срок работы будут выполнены.

“В противном случае они будут нести юридическую ответственность, в том числе - жесткие финансовые санкции, предусмотренные действующими договорами“, - добавил чиновник.

Напомним, что 2019 году в Украине провели инвентаризацию около миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.