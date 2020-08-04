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Система электронных платежей НБУ заработала в режиме 23/7: Подробности

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Участники СЭП могут осуществлять межбанковский перевод средств с 01:00 до 24:00.
Система электронных платежей НБУ заработала в режиме 23/7
Система электронных платежей НБУ заработала в режиме 23/7
НБУ

Система электронных платежей Национального банка Украины с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Об этом сообщается на сайте регулятора. Согласно сообщению, участники СЭП могут осуществлять межбанковский перевод средств с 01:00 до 24:00.

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“В работе системы существует технологический перерыв в течение одного часа во время перехода на новый банковский день - с 00:00 до 01:00. Напомним, что до этого СЭП обеспечивала прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционировала в праздничные и выходные дни“, - отметили в НБУ.

Там уточнили, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода системы на круглосуточный режим работы. Теперь НБУ будет работать, чтобы реализовать в СЭП “бесшовный“ режим работы 24/7.

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“Теперь клиенты банков будут иметь почти круглосуточный доступ к финансовым услугам и смогут проводить чувствительные к времени платежи в удобном для них режиме. Это будет способствовать расширению финансовой инклюзии, внедрению новых инновационных инструментов безналичного перевода средств и росту доли безналичных расчетов“, - сказал директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

Напомним, что банкиры не видят необходимости в круглосуточном режиме проведения платежей.

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Теги: сэп, НБУ, электронные платежи
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