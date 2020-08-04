Глава Совета НБУ призвал "остатки" бывшего правления Нацбанка уйти

По словам Данилишина, новый глава регулятора должен сформировать свою команду.

Бывшее правление Национального банка Украины создало миф реформаторов и реформ в банковской сфере 2014-2020 годов. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин. В частности, он призывал “остатки“ бывшего правления Нацбанка уйти со своих должностей.

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“Мы потеряли потенциал страны, а накрыли ее лозунгами, вместо стимулирования бизнеса - обеспечили стимулирование уровня олигархизации экономики, потерю институциональной способности управления через постоянную травлю местных управленческих кадров, формирование неполноценности и неспособности украинцев управлять развитием хозяйства“, - написал Данилишин.

Это привело к привлечению всякого рода советников, консультантов, министров - гастролеров, которые за последние годы нанесли вреда больше чем все коррупционеры вместе взятые.

По словам главы совета НБУ, “страну накрывает призрак “говорящих соросят“, которые понятия не имеют о чем говорят, но активно пропагандируют какие-то фразы, которые дальше заводят в тупик“.

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“С этим надо заканчивать. Надо чтобы остатки бывшего Правления НБУ поняли, что их “реформ“ уже достаточно, есть кому уже их осуществлять в лице нового главы НБУ, который должен сформировать свою новую команду“, - подытожил Данилишин.

Напомним, что Совет Национального банка на заседании 31 июля уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ. Его полномочия прекратились с 3 августа 2020 года.