Курс валют на 05.08.2020: гривна снова проседает

Нацбанк установил официальный курс валют на 5 августа.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 5 августа на отметке в 27,82 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 8 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,72 грн. Это на 20 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 5 августа:

100 долларов США - 2782 грн (+8 коп.)

100 евро - 3272 грн (+20 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

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Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.