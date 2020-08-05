Курс валют на 05.08.2020: гривна снова проседает
Нацбанк установил официальный курс валют на 5 августа.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 5 августа на отметке в 27,82 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 8 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 32,72 грн. Это на 20 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 5 августа:
- 100 долларов США - 2782 грн (+8 коп.)
- 100 евро - 3272 грн (+20 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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