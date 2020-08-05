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Названы ТОП-5 украинских предприятий-"загрязнителей"

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Больше всего выбросов в 2019 году произвел Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича.
Названы ТОП-5 украинских предприятий-"загрязнителей"
Названы ТОП-5 украинских предприятий-"загрязнителей"
depositphotos.com

В 2019 году наибольшее количество выбросов в Украине, в том числе диоксида серы и азота, продуцировали субъекты хозяйствования Днепропетровской области. Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной службы статистики.

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При этом, по данным ведомства, больше всего выбросов произвел Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича - 247 322 тонн.

Названы ТОП-5 украинских предприятий-
Названы ТОП-5 украинских предприятий-"загрязнителей"
Государственная служба статистики

На втором месте расположилась Бурштынская ТЭС - 169 888 тонн, на третьем - АрселорМиттал Кривой рог - 150 900 тонн.

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В ТОП-5 предприятий с наибольшим количеством выбросов также вошли Кураховская ТЭС (131 392 тонн), и Запорожская ТЭС (98 651 тонн).

Напомним, ученые выяснили, что самую главную угрозу для людей на Земле несет загрязнение воздуха. Эта угроза “переплюнула“ по опасности даже такие заболевания, как СПИД, коронавирус и туберкулез.

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Теги: Госстат, загрязнение окружающей среды, украинские предприятия
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