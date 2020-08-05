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Нефть на мировых рынках несущественно дешевеет

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Инвесторы по-прежнему обеспокоены распространением COVID-19.
Нефть на мировых рынках несущественно дешевеет
Нефть на мировых рынках несущественно дешевеет
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в среду незначительно падают. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:21 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,09% - до 44,39 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,19% - до 41,62 доллара за баррель.

На котировки “черного золота“ по-прежнему влияет ситуация с COVID-19. Продолжающееся распространение коронавируса создает угрозы для восстановления экономики и, как следствие, спроса на сырье.

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При этом удержанию цен на топливо способствует информация неправительственного Американского института нефти о снижении запасов сырья в США. В то же время публикация официальных данных минэнерго страны ожидается в среду. По прогнозам аналитиков, ведомство также сообщит о снижении запасов, однако в меньшем объеме.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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