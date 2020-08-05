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Шевченко назвал причину кадровых изменений в Нацбанке: Подробности

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Новый глава НБУ впервые встретился с руководителями украинских банков.
Шевченко назвал причину кадровых изменений в Нацбанке: Подробности
Шевченко назвал причину кадровых изменений в Нацбанке: Подробности
НБУ/Facebook

Кадровые изменения, которые произошли в последнее время в составе правления и структуре Национального банка Украины, были направлены на усиление работы регулятора. Об этом во время первой рабочей встречи с руководителями банков - членами Независимой ассоциации банков заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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По его словам, Национальный банк и в дальнейшем будет оставаться независимым институтом, который будет принимать “аполитичные и экономически мотивированные решения“.

“Я ценю и уважаю добытую центральным банком институциональную независимость. Наша задача ее сохранить и повысить эффективность работы регулятора“, - сказал Шевченко.

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По словам главы НБУ, регулятор и в дальнейшем будет прогнозируемым и последовательным партнером для банковского сообщества.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.

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Теги: НБУ, Шевченко, банкиры, кадровые назначения
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