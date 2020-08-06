Курс валют на 06.08.2020: доллар дешевеет
Нацбанк установил официальный курс валют на 6 августа.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 6 августа на отметке в 27,70 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 12 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 32,90 грн. Это на 18 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 6 августа:
- 100 долларов США - 2770 грн (-8 коп.)
- 100 евро - 3290 грн (+18 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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