Кредитный портфель украинских банков уменьшился: в НБУ назвали причину

Портфель чистых кредитов населению уменьшился впервые с начала 2017 года.

Снижение спроса на кредиты из-за пандемии COVID-19 привело к уменьшению кредитного портфеля украинских банков. Об этом говорится в августовском “Обзоре банковского сектора“, опубликованном Национальным банком Украины.

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Отмечается, что портфель чистых кредитов бизнеса (то есть портфель без учета резервов) сократился за II квартал на 6,3% в гривнах и на 3,6% в долларовом эквиваленте. Портфель чистых кредитов населению уменьшился за этот период на 5%, впервые с начала 2017 года.

“Ключевым фактором такого сокращения было формирование банками резервов и уменьшение спроса на кредиты вследствие ухудшения потребительских настроений. В частности, во втором квартале сократились займы на бытовую технику и автокредиты“, - говорится в Обзоре НБУ.

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В то же время в Нацбанке считают, что делать выводы относительно общего влияния пандемии и карантинных мероприятий на качество кредитного портфеля пока рано. Ведь до сих пор существует неопределенность с темпами восстановления отдельных секторов экономики и продолжительностью кредитных каникул.

Напомним, что согласно данным НБУ чистая прибыль украинских банков за первое полугодие 2020 года составила 23,8 млрд грн. Это на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.