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Украинцы массово пересаживаются на б/у авто: Самые популярные марки

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Подержанные машины продают и покупают в четыре раза чаще, чем новые.
Украинцы массово пересаживаются на б/у авто: Самые популярные марки
Украинцы массово пересаживаются на б/у авто: Самые популярные марки
depositphotos.com

В июле 2020 года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,3 тыс подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 43% больше, чем за аналогичный период 2019 года и на 17% больше относительно предыдущего месяца, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины “Укравтопром“.

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Согласно данным Ассоциации, в результате растаможенные машины с пробегом охватили более 80% украинского первичного рынка легковых автомобилей. При этом наиболее популярной маркой в ​​этом сегменте остается Volkswagen. В июле 5,6 тыс б/у авто этой марки были зарегистрированы в Украине.

“На втором месте Ford. В июле было зарегистрировано 3,4 тыс б/у-шных Фордов. Третьей по популярности стала Skoda с результатом 2,8 тыс автомобилей. Автомобили марки Renault показали четвертый результат, их выбрали 2,7 тыс автомобилистов. Замыкает пятерку лидеров Nissan, в июльском зачете которого 1,9 тыс украинских номеров“, - говорится в сообщении.

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В Ассоциации уточнили, что всего с начала 2020 года украинскую прописку получили 173,6 тыс легковых автомобилей, бывших в эксплуатации. Это почти в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

Напомним, что Кабинет министров Украины готовит законопроект, который усложнит ввоз и постановку на учет битых авто из США.

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Теги: б/у авто, украинский автопром, растаможка
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