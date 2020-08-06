Как получить услугу по уходу на дому: Разъяснение Минсоцполитики
Министерство социальной политики Украины опубликовало разъяснение относительно услуги по уходу на дому. Соответствующая инфографика размещена на Facebook-странице ведомства.
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Согласно разъяснению, социальная услуга по уходу на дому предоставляется лицам преклонного возраста, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи. Услуга предоставляется по месту проживания таких лиц в течение рабочего дня постоянно, периодически или временно.
Отмечается, что такая услуга может предоставляться бесплатно, платно или с установлением дифференцированной платы. В зависимости от группы двигательной активности помощь предусматривает:
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- помощь в ведении домашнего хозяйства;
- помощь в самообслуживании;
- помощь в организации взаимодействия с другими специалистами и службами;
- обучение навыкам самообслуживания;
- помощь в обеспечении техническими средствами реабилитации, обучение навыкам пользования ими;
- психологическую поддержку;
- предоставление информации по вопросам бесплатной правовой помощи;
- помощь в оформлении документов, внесение платежей.
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“Социальная помощь по уходу на дому предоставляется после определения индивидуальных потребностей получателя социальной услуги, составления индивидуального плана и заключения договора“, - говорится в разъяснении.
В Минсоцполитики также отмечают, что для получения услуги необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту проживания или в территориальный центр.
Напомним, что в доме престарелых под Киевом три человека умерли от коронавируса.
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