Услуга предоставляется по месту проживания людей преклонного возраста в течение рабочего дня.

Как получить услугу по уходу на дому: Разъяснение Минсоцполитики depositphotos.com

Министерство социальной политики Украины опубликовало разъяснение относительно услуги по уходу на дому. Соответствующая инфографика размещена на Facebook-странице ведомства.

Читай также: В Днепре водитель отказал пенсионерке в льготном проезде

Согласно разъяснению, социальная услуга по уходу на дому предоставляется лицам преклонного возраста, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи. Услуга предоставляется по месту проживания таких лиц в течение рабочего дня постоянно, периодически или временно.

Отмечается, что такая услуга может предоставляться бесплатно, платно или с установлением дифференцированной платы. В зависимости от группы двигательной активности помощь предусматривает:

Читай также: “Надо было срочно”: Пожилая полтавчанка отправилась пешком в столицу

помощь в ведении домашнего хозяйства;

помощь в самообслуживании;

помощь в организации взаимодействия с другими специалистами и службами;

обучение навыкам самообслуживания;

помощь в обеспечении техническими средствами реабилитации, обучение навыкам пользования ими;

психологическую поддержку;

предоставление информации по вопросам бесплатной правовой помощи;

помощь в оформлении документов, внесение платежей.

Как получить услугу по уходу на дому: Разъяснение Минсоцполитики facebook.com/MLSP.gov.uafacebook.com/MLSP.gov.ua

Читай также: В Мукачево 66-летняя пенсионерка продавала наркотики школьникам

“Социальная помощь по уходу на дому предоставляется после определения индивидуальных потребностей получателя социальной услуги, составления индивидуального плана и заключения договора“, - говорится в разъяснении.

В Минсоцполитики также отмечают, что для получения услуги необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту проживания или в территориальный центр.

Напомним, что в доме престарелых под Киевом три человека умерли от коронавируса.