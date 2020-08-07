Курс валют на 07.08.2020: гривна укрепляет позиции
Нацбанк установил официальный курс валют на 7 августа.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 7 августа на отметке в 27,68 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 2 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 32,80 грн. Это на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 7 августа:
- 100 долларов США - 2768 грн (-2 коп.)
- 100 евро - 3280 грн (-10 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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