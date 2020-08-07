Курс валют на 07.08.2020: гривна укрепляет позиции

Нацбанк установил официальный курс валют на 7 августа.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 7 августа на отметке в 27,68 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 2 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,80 грн. Это на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 7 августа:

100 долларов США - 2768 грн (-2 коп.)

100 евро - 3280 грн (-10 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

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Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.