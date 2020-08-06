Зеленский написал Шмыгалю письмо: Подробности

Президент призвал премьера принять неотложные меры по защите экономических интересов Украины.

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля совместно с Аппаратом СНБО, СБУ принять исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства. Как сообщается на сайте Офиса президента, глава государства обратился к Шмыгалю с соответствующим письмом.

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В частности, Зеленский указывает на необходимость провести всеобъемлющую оценку состояния объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. По мнению президента, необходимо в том числе выявить и устранить факторы, блокирующие их работу.

Также глава государства настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.

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Также сообщается, что о соответствующих результатах премьер-министр должен проинформировать президента лично.

Напомним, что накануне Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности. Выход из Соглашения одобрил на заседании Кабинет министров.