В Минэкономики озвучили уровень падения ВВП Украины за полгода

Экономика преодолела пик негативного эффекта от жестких карантинных мероприятий.

Валовой внутренний продукт Украины в первой половине 2020 года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Об этом говорится в Обзоре экономической деятельности за первое полугодие 2020 года, опубликованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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В частности, согласно документу, во втором квартале текущего года падение ВВП составило 11%, что меньше, чем ожидалось ранее (14%).

“Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае 2020 года. И пока на фоне смягчения карантина постепенно начинает восстанавливаться“, - говорится в обзоре.

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Как известно, в конце июля Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз на 2021-2023 гг. Согласно прогнозу правительства, рост ВВП в 2021 году составит 4,6%, инфляция - 7,3%. В 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции в 6,2%.

Напомним, что, по мнению главы департамента статистики и отчетности Нацбанка Юрия Половнева, во втором полугодии 2020 года украинская экономика должна перейти к росту.