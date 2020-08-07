Цены на нефть на мировых рынках продолжают падение

Инвесторы обеспокоены новым всплеском заражения COVID-19.

Мировые цены на нефть элитных марок в пятницу снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:43 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,24% - до 44,98 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,29% - до 41,83 доллара за баррель.

На котировки “черного золота“ по-прежнему влияет ситуация с COVID-19. Продолжающееся распространение коронавируса создает угрозы для восстановления экономики и, как следствие, спроса на сырье.

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Добавляет опасений и эскалация конфликта США и КНР. Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указы относительно борьбы с китайскими приложениями TikTok и WeChat.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.