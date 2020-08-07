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АМКУ оштрафовал Укрзализныцю на 18 млн грн: Названа причина

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Перевозчик навязывал грузовладельцам дополнительную услугу.
АМКУ оштрафовал Укрзализныцю на 18 млн грн: Названа причина
АМКУ оштрафовал Укрзализныцю на 18 млн грн: Названа причина
facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia

Антимонопольный комитет Украины признал предоставление АО “Укрзализныця“ услуги по подаче вагонов на малодеятельные станции незаконным и наложил штраф на компанию в размере 18,2 млн грн. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

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Согласно сообщению, грузоотправители неоднократно информировали комитет о том, что Укрзализныця в безальтернативном порядке предлагает заключать дополнительное соглашение к договору об оказании услуг, введя дополнительную услугу по подаче вагонов на малодеятельные станции. Ее стоимость составляла 170,38 грн без НДС за 1 вагон/1 километр и в дальнейшем возрастала.

По мнению АМКУ, Укрзализныця ввела услугу в безальтернативном порядке, что было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

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Согласно сообщению, Укрзализныця не смогла опровергнуть вывод Комитета о наличии и квалификацию совершенного нарушения. Таким образом, АМКУ наложил на компанию штраф в размере18,2 млн грн и обязал Укрзализныцю прекратить указанное нарушение.

Напомним, что с 1 августа Укрзализныця возобновляет все предусмотренные социальные выплаты, которые до этого были отложены в связи с пандемией.

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Теги: АМКУ, Укрзализныця, штрафы
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