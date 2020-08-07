Международные резервы Украины в июле выросли: В НБУ назвали цифры

Рост резервов произошел благодаря успешному размещению еврооблигаций.

По состоянию на 1 августа 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28 802,4 (в эквиваленте). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, в июле международные резервы увеличились на 1%. Рост был обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.

“Валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составили $1 750,0 млн, в том числе $1 128,7 млн - от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), $608,2 млн - от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте“, - говорится в сообщении.

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В Нацбанке также отметили, что на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в июле были направлены $1 500,3 млн (в эквиваленте).



“Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка“, - добавили в НБУ.

Напомним, что по состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины составляли более чем $28,5 млрд. По данным НБУ, в прошлый раз такой уровень фиксировался осенью 2012 года.