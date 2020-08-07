Алексей Шабан более 24 лет проработал в ПриватБанке.

У главы НБУ Шевченко появился заместитель: Кто он НБУ

Совет Национального банка Украины назначил заместителем председателя НБУ Алексея Шабана. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, на этой должности Шабан будет отвечать за деятельность блока “Платежные системы и денежное обращение“. Также отмечается, что кандидатуру для назначения на эту должность подал председатель НБУ Кирилл Шевченко.



“Алексей Шабан - опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора“, - отметил Шевченко.

По его словам, Шабан приумножит достижения регулятора в плоскости развития безналичных расчетов, сможет способствовать развитию инновационности финсектора и увеличению доступности финансовых услуг для украинцев.

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Алексей Шабан с февраля 2020 года работает директором Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ. До этого более 24 лет он проработал в ПриватБанке. В частности, с 2018 года был членом Правления финучреждения по вопросам розничного бизнеса. Занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы.

Напомним, что на днях председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко назвал причину кадровых изменений в НБУ.