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На украинском рынке газа могут появиться 7 крупных компаний - Коболев

Комментариев: 1
По словам главы Нафтогаза, трейдеры, которые не смогут удовлетворить потребности клиента, станут неконкурентными.
На украинском рынке газа могут появиться 7 крупных компаний - Коболев
На украинском рынке газа могут появиться 7 крупных компаний - Коболев
depositphotos.com

Через 2-3 года на розничном рынке газа Украины будет работать от пяти до семи крупных компаний. Об этом в эфире Украина 24 сообщил глава правления НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев.

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“Я действительно ожидаю, что через 2-3 года на этом рынке будет работать пять-семь немаленьких компаний, каждая из которых будет предлагать качественную и широкую линейку услуг и продуктов“, - сказал Коболев.

Глава Нафтогаза отметил, что на сегодня на газовом рынке работает много трейдеров, и те компании, которые не смогут удовлетворить потребности клиента, станут неконкурентными.

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“Я знаю, что например, в Киевской области, когда я смотрел на варианты, у меня был выбор из четырех компаний. Соответственно, кроме Нафтогаза есть еще газсбыт, который работает уже много лет и есть два частных поставщика, которые также делают свои предложения“, - отметил Коболев.

Напомним, что с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Отныне клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

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Теги: Коболев, рынок газа, поставщики услуг
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
fjyhffdlf    07.08.2020, 14:59
Оценка:  -22
fjyhffdlf
Шелудивый Кобель,а толку!Ведь всё-равно эти компании 100% вступят в картельный сговор,а АМКУ,как и всегда,ничего им за это не сделает.
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