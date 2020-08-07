На украинском рынке газа могут появиться 7 крупных компаний - Коболев

По словам главы Нафтогаза, трейдеры, которые не смогут удовлетворить потребности клиента, станут неконкурентными.

Через 2-3 года на розничном рынке газа Украины будет работать от пяти до семи крупных компаний. Об этом в эфире Украина 24 сообщил глава правления НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев.

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“Я действительно ожидаю, что через 2-3 года на этом рынке будет работать пять-семь немаленьких компаний, каждая из которых будет предлагать качественную и широкую линейку услуг и продуктов“, - сказал Коболев.

Глава Нафтогаза отметил, что на сегодня на газовом рынке работает много трейдеров, и те компании, которые не смогут удовлетворить потребности клиента, станут неконкурентными.

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“Я знаю, что например, в Киевской области, когда я смотрел на варианты, у меня был выбор из четырех компаний. Соответственно, кроме Нафтогаза есть еще газсбыт, который работает уже много лет и есть два частных поставщика, которые также делают свои предложения“, - отметил Коболев.

Напомним, что с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Отныне клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.