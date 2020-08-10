Руководство аэропорта минимизировало все расходы.

Международному аэропорту “Львов“ имени Даниила Галицкого удалось достичь уровня безубыточности, несмотря на коронакризис. Об этом в ходе рабочей поездки во Львовскую область сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, это произошло вследствие оптимизации всех расходов и активной работе менеджмента аэропорта.

“Во всем мире именно авиационная отрасль больше всего пострадала в связи с COVID-19. Убытки аэропортов и авиакомпаний из-за закрытия границ и отмены рейсов оцениваются в миллиарды долларов. Но даже в таких сложных ситуациях есть выход. Ожидаем возобновления полетов в страны Европы для украинцев с целью туризма, что ускорит возвращение к докризисным объемам“, - отметил чиновник.

Аэропорт Львова вышел на безубыточность - Мининфраструктуры Министерство инфраструктуры Украины

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По словам Криклия, сейчас международный аэропорт “Львов“ имени Даниила Галицкого осуществляет ряд регулярных внутренних рейсов из/в Киев, Одессу и Херсон, а также ряд регулярных международных рейсов из/в Польшу, Турцию, Венгрию, Германию, Великобританию, Литву, Болгарию, Беларусь и Италию.

Напомним, что в столичном аэропорту “Киев“ имени Сикорского появился пункт ПЦР-тестирования пассажиров на коронавирус.