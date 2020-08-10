Курс валют на 10.08.2020: гривна продолжает укрепляться
Нацбанк установил официальный курс валют на 10 августа.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 10 августа на отметке в 27,65 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 3 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 32,68 грн. Это на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 10 августа:
- 100 долларов США - 2765 грн (-3 коп.)
- 100 евро - 3268 грн (-12 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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