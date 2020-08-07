Украинцы стали снимать меньше налички с карточек - НБУ

Платежные привычки украинцев изменились из-за введения карантина.

Украинцы все меньше используют платежные карточки для получения наличных средств, отдавая предпочтение безналичным операциям. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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“Этому способствуют расширение платежной инфраструктуры и сети, где можно рассчитаться платежными карточками, а также дальнейшие положительные изменения в платежных привычках, усилившиеся в том числе и из-за введения карантина“, - говорится в сообщении.



В НБУ отметили, что общее количество операций с использованием платежных карточек в первом полугодии 2020 года составила 2 742,9 млн шт., а их сумма - 1 784,4 млрд грн (соответственно на 16,6% и на 7,0% больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года).

Количество безналичных операций составила 2 360,6 млн шт. (86,1% всех операций), а сумма - 982,9 млрд грн. (55,1% от суммы всех операций с карточками). В прошлом году по итогам первого полугодия этот показатель составлял 49,4%. В то же время, в первом полугодии 2020 года количество операций по получению наличных уменьшилась на 12,0%, а сумма - на 5,0% против первого полугодия 2019 года.

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“В январе-июне 2020 года, по-прежнему, наибольшее количество операций с использованием карточек приходилась на расчеты в торговых сетях - 49,5%, по сумме доминировали переводы с карты на карту - 42,3 % (средний чек одной такой операции составлял 1420 грн)“, - сообщили в Нацбанке.

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Там также уточнили, что общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 июля 2020 года составляла 71,7 млн шт. Это больше на 4,9% по сравнению с январем 2020 года.

Напомним, что по состоянию на 1 июля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн, в частности банкнот - 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет - 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).