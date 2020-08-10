Каждое пятое предприятие полностью остановило производство.

Почти на половине украинских предприятий не заметили карантина - Опрос depositphotos.com

Пандемия коронавируса на начальных этапах не внесла никаких изменений в работу 41% украинских промышленных предприятий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра ресурсоэффективного и чистого производства, проведенного среди 82 промышленных предприятий, сообщает УНИАН.

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При этом, согласно данным исследования, около 37% предприятий сократили и еще 21% полностью остановили производство.

Также сообщается, что пандемия коронавируса не внесла изменений в работу 58% больших предприятий. В то же время, 59% средних предприятий сократили производство и 35% малых предприятий полностью остановили производство.

Кроме того, опрос показал, что 67% промышленных предприятий выделяют проблему транспортирования сотрудников на работу как один из главных негативных факторов для работы. 59% отмечают проблему дополнительных расходов на средства защиты для сотрудников и столько же жалуются на трудности со сбытом своей продукции.

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Также, по данным исследования, 45% предприятий готовы возобновить работу после карантина, но с определенными трудностями, еще 32% - готовы возобновить полноценную работу сразу же.

Напомним, что по данным Минэкономики валовой внутренний продукт Украины в первой половине 2020 года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.