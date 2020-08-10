В Ираке решили идти вразрез с договоренностями в рамках ОПЕК+.

Нефть на мировых рынках дорожает более чем на 1% depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в понедельник ощутимо растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:06 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 1,06% - до 44,87 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,41% - до 41,80 доллара за баррель.

Аналитики рынка связывают нынешнее подорожание “черного золота“ с новой политикой Ирака. На прошлой неделе там заявили о намерении сокращать добычу нефти на 1,25 млн баррелей в сутки. Это на 400 тысяч баррелей превышает квоту, ранее утвержденную членами ОПЕК+.

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При этом в июне Ирак также был обязан сократить добычу сверх нормы, однако не выполнил свои обещания на 100%. Это подтвердили в правительстве страны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.