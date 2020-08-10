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У Зеленского подсчитали, сколько будет стоить восстановление Донбасса

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Советник президента предлагает создать фонд на донорские деньги.
У Зеленского подсчитали, сколько будет стоить восстановление Донбасса
У Зеленского подсчитали, сколько будет стоить восстановление Донбасса
depositphotos.com

На восстановление временно неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей Украины понадобится около $10 млрд. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

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“Предварительная оценка - это около 10 миллиардов долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП“, - сказал Устенко.

По словам советника главы государства, в Украине необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров, для того, чтобы восстанавливать временно оккупированные территории после их реинтеграции.

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Как известно, на прошлой неделе Кабинет министров Украины предоставил адресную помощь к пенсиям членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС.

Напомним, что 22 июля правительство выделило 13,1 млн грн на выплату одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших или ставших лицами с инвалидностью во время участия в антитеррористической операции.

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Теги: Донбасс, реинтеграция, Устенко
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