Шмыгаль рассказал о создании свободных экономических зон на Донбассе

Премьер выступает за введение преференций для предпринимателей, работающих в "серой зоне".

Создание “свободных экономических зон“ на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения ведения бизнеса. Об этом в интервью Радио Свобода заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, украинское правительство ищет способы создания привлекательных условий для предпринимательской деятельности на территориях, расположенных у линии разграничения.

“Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Визия и концепция на сегодня есть. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят“, - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, зонами приоритетного развития Кабмин определил территории, расположенные в 15-20-километрах от линии разграничения.

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“Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границе от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их“, - сказал глава правительства.

Напомним, на днях советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на восстановление временно неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей Украины понадобится около $10 млрд.