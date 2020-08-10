Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Затонувший в Одессе танкер Delfi поднимут бесплатно - Мининфраструктуры

Комментариев: 1
Криклий обещает, что работы по поднятию и буксировке танкера будут ускорены.
Затонувший в Одессе танкер Delfi поднимут бесплатно - Мининфраструктуры
Затонувший в Одессе танкер Delfi поднимут бесплатно - Мининфраструктуры
depositphotos.com

Затонувший в Одессе танкер Delfi будет поднят бесплатно, а работы по его поднятию и буксировке будут ускорены. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает Интернет-представительство президента Украины.

Читай также: На одесском пляже у Delfi обнаружили мертвого дельфина

“Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна“, - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для проведения соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера. Представитель правительства пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.

Как известно, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа “Дельфин“ осенью 2019 года. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки его подъема завершились неудачно.

Читай также: Капитану танкера Delfi дали год испытательного срока

Напомним, что возле затонувшего танкера Delfi начали расчищать дно. Сейчас расчисткой дна занимается подъемный кран “Атлас-4“. Потом к работам привлекут кран Черноморского порта “Богатырь“. С его помощью попробуют поставить танкер на киль. Не исключено также, что к аварийным работам привлекут кран Херсонского порта.

Поделись:
Теги: танкер, Мининфраструктуры, Криклий, чрезвычайные происшествия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
tamarakoren    10.08.2020, 18:36
Оценка:  0
tamarakoren
Что значит "бесплатно" в эпоху товарно-денежных отношений? " В 42 янелох" не оплатит ", а 73 % нелохи - скинутся. Нет предела совершенству лжи зевластей, так "хотьпаржём"?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь