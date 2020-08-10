Затонувший в Одессе танкер Delfi поднимут бесплатно - Мининфраструктуры

Криклий обещает, что работы по поднятию и буксировке танкера будут ускорены.

Затонувший в Одессе танкер Delfi будет поднят бесплатно, а работы по его поднятию и буксировке будут ускорены. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает Интернет-представительство президента Украины.

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“Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна“, - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для проведения соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера. Представитель правительства пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.

Как известно, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа “Дельфин“ осенью 2019 года. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки его подъема завершились неудачно.

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Напомним, что возле затонувшего танкера Delfi начали расчищать дно. Сейчас расчисткой дна занимается подъемный кран “Атлас-4“. Потом к работам привлекут кран Черноморского порта “Богатырь“. С его помощью попробуют поставить танкер на киль. Не исключено также, что к аварийным работам привлекут кран Херсонского порта.