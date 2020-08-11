Нефть на мировых рынках во вторник дорожает

Инвесторы ожидают увеличения спроса на топливо.

Мировые цены на нефть элитных марок во вторник повышаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: В США рекордно рухнула добыча нефти

Так, по состоянию на 7:50 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,47% - до 45,20 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,76% - до 42,26 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, нынешний рост цен на “черное золото“ связан с сигналами о мерах дальнейшего стимулирования в США. Ожидания восстановления американской экономики поддерживают надежды нефтяного рынка на оживление спроса.

Читай также: РФ впервые в истории запретила импорт топлива

Кроме того, в среду будет опубликованы свежие данные по коммерческим запасам нефти в США. Эксперты ожидают очередного снижения - на 3,1 миллиона баррелей после падения на 7,4 миллиона за неделю по 31 июля.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.