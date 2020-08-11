Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП на 2020 год: Подробности

Возобновление роста украинской экономики ожидается только в 2021 году.

Падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле 4,2%. Об этом говорится в консенсус-прогнозе, обнародованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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При этом, согласно документу, рост украинской экономики в 2021 году составит 3,2% ВВП вместо прогнозируемых ранее 2,4%,

“Украина демонстрирует более глубокое падение, нежели мировая экономика. Характер возобновления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях “адаптивного карантина“, которые будет иметь негативное влияние на экономику страны, вследствие чего возобновление будет медленным“, - говорится в прогнозе.

Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе.

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Напомним, что по данным Минэкономики ВВП Украины в первой половине 2020 года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.