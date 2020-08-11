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Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП на 2020 год: Подробности

Комментариев: 1
Возобновление роста украинской экономики ожидается только в 2021 году.
Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП на 2020 год
Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП на 2020 год
depositphotos.com

Падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле 4,2%. Об этом говорится в консенсус-прогнозе, обнародованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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При этом, согласно документу, рост украинской экономики в 2021 году составит 3,2% ВВП вместо прогнозируемых ранее 2,4%, 

“Украина демонстрирует более глубокое падение, нежели мировая экономика. Характер возобновления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях “адаптивного карантина“, которые будет иметь негативное влияние на экономику страны, вследствие чего возобновление будет медленным“, - говорится в прогнозе.

Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе.

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Напомним, что по данным Минэкономики ВВП Украины в первой половине 2020 года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

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Теги: падение ввп, Минэкономики, макропрогноз
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.08.2020, 11:49
Оценка:  -1
гость
клоуны!2018 при барыгах рост 3%. 2019 пока еще была барыжная экономика рост 3%. за год при "классном парне" минус 6%!!! и не надо только про вирус и прочее-надо было мозгами думать, когда на три месяца просто остановили экономику! безмозглые, тупые твари-как же я вас ненавижу..
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