В Мининфраструктуры хотят мониторить контрабанду через спутники

Владислав Криклий обсудил использование спутниковых сервисов с главой Госкосмоса.

Министерство инфраструктуры планирует использовать спутниковые сервисы для борьбы с морской контрабандой и незаконной добычей природных ресурсов, а также для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом глава ведомства Владислав Криклий сообщил во время встречи с председателем Государственного космического агентства Владимиром Усовым.

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По словам Криклия, использование спутниковых сервисов также может стать эффективным способом мониторинга состояния инфраструктурных объектов.

“Спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе, критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, заходящие в порты оккупированного Крыма, предупреждать добычу песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками“, - отметил Криклий.

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Кроме этого, данные спутников, по словам министра, можно использовать для создания транспортной модели Украины.

Напомним, что затонувший в Одессе танкер Delfi будет поднят бесплатно, а работы по его поднятию и буксировке будут ускорены, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.