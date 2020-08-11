Северный поток-2 могут не достроить - СМИ
Подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что проект Северный поток-2 будет задержан или не завершен. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление немецкой энергетической компании Uniper.
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Сообщается, что этот концерн является одним из финансовых партнеров российского газового монополиста “Газпрома“.
“По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта Северный поток-2, вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает“, - говорится в заявлении Uniper.
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Как известно, в середине июля Палата представителей в Конгрессе США единогласно приняла решение об ужесточении санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2.
Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил последствиями компаниям-партнерам российского проекта Северный поток-2, если те не прекратят его поддерживать.
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Жыве Беларусь! Слава Украине!
СЛАВА ГОСДЕПУ!!!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
РФ для нас теперь враг и любые их потери только в плюс. Нехрен было войну против Украины начинать!
А если и достроят, то с нынешними проблемами в сбыте и ценами на углеводороды - это тоже не прибыль.