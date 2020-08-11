Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Северный поток-2 могут не достроить - СМИ

Комментариев: 7
В связи с новыми санкциями США завершение постройки газопровода может быть сорвано.
Северный поток-2 могут не достроить - СМИ
Северный поток-2 могут не достроить - СМИ
depositphotos.com

Подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что проект Северный поток-2 будет задержан или не завершен. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление немецкой энергетической компании Uniper.

Читай также: Берлин раскритиковал США за санкции против СП-2

Сообщается, что этот концерн является одним из финансовых партнеров российского газового монополиста “Газпрома“.

“По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта Северный поток-2, вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает“, - говорится в заявлении Uniper.

Читай также: МИД приветствовало решение США по Nord Stream-2

Как известно, в середине июля Палата представителей в Конгрессе США единогласно приняла решение об ужесточении санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил последствиями компаниям-партнерам российского проекта Северный поток-2, если те не прекратят его поддерживать.

Поделись:
Теги: Северный поток-2, Газпром, газопровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
hjgffrter    11.08.2020, 13:18
Оценка:  -24
hjgffrter
СП-2 будет достроен и мы наконец-то слезем с российской"газовой иглы"и обретём настоящую независимость!)))))))))))))))
гость  (аноним)  11.08.2020, 13:01
Оценка:  +2
гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы!!!
Германия подписала газовую директиву по СП-2!
Эрдоган вставил пистон в жопу кацапстану с "Турецким потоком"
Польша хитро вы...бала кацапстан с "Baltic Pipe"
М0ск0витскую падаль обложили со всех сторон, как сраных волков
гость  (аноним)  11.08.2020, 13:00
Оценка:  +1
гость
Обращение беларуского блогера:
https://www.youtube.com/ watch?v=_vsTNA4e-lQ

Жыве Беларусь! Слава Украине!
гость  (аноним)  11.08.2020, 12:57
Оценка:  +1
гость
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
СЛАВА ГОСДЕПУ!!!
гость  (аноним)  11.08.2020, 12:52
Оценка:  -2
гость
ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  11.08.2020, 12:49
Оценка:  +6
гость
Ну всякое может быть и как-то плевать.
РФ для нас теперь враг и любые их потери только в плюс. Нехрен было войну против Украины начинать!
А если и достроят, то с нынешними проблемами в сбыте и ценами на углеводороды - это тоже не прибыль.
БЕЗУМЕЦ+    11.08.2020, 12:48
Оценка:  +2
БЕЗУМЕЦ+
Божественно
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь