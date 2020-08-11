В связи с новыми санкциями США завершение постройки газопровода может быть сорвано.

Северный поток-2 могут не достроить - СМИ depositphotos.com

Подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что проект Северный поток-2 будет задержан или не завершен. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление немецкой энергетической компании Uniper.

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Сообщается, что этот концерн является одним из финансовых партнеров российского газового монополиста “Газпрома“.

“По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта Северный поток-2, вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает“, - говорится в заявлении Uniper.

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Как известно, в середине июля Палата представителей в Конгрессе США единогласно приняла решение об ужесточении санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил последствиями компаниям-партнерам российского проекта Северный поток-2, если те не прекратят его поддерживать.