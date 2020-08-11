Производство авто в Украине продолжает падение: Названы цифры

С начала года в Украине выпущено 2122 единицы автотранспортных средств.

В июле на украинских заводах было собрано 236 единиц автотранспортных средств. Об этом сообщается на сайте ассоциации “Укравтопром“.

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Согласно сообщению, по сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в Украине снизился почти на 62%.



“Как и в прошлом году вся июльская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За отчетный месяц на Еврокаре собрали 172 машины, что на 68% меньше, чем в июле 2019 года“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в июле выпуск коммерческих авто сократился на 84% до 4 штук. При этом на 11% выросло производство автобусов - силами четырех предприятий было сделано 60 автобусов.

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“Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 2122 единицы автотранспортных средств, что на 40% меньше, чем за первые семь месяцев прошлого года“, - сообщили в Ассоциации.

Напомним, что в мае 2020 года украинский автопром выпустил 126 единиц техники. Производство в сравнении с маем 2019 года упало в четыре раза.