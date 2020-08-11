Подъем танкера Delfi профинансирует частная компания: Подробности

Подготовительные работы по поднятию затонувшего судна уже начались.

Подъем затонувшего в Одессе танкера Delfi профинансирует частная компания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, одна из частных компаний предложила поднять танкер без использования государственных средств. Работы выполнит ООО “Краншип“, а ООО “Бруклин-Киев“ предложило профинансировать работы.

“Для нас были важны 2 критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков. Поэтому уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП “АМПУ“, ООО “Краншип“ и ООО “Бруклин-Киев“, - сообщил Криклий.

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По словам министра, подготовительные работы по поднятию затонувшего танкера уже начались.

Напомним, что танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа “Дельфин“ осенью 2019 года. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки его подъема завершились неудачно.