КСУ проверит конституционность закона о "зеленом" тарифе: Подробности

Производство открыто по представлению 47 народных депутатов.

Конституционный суд Украины открыл производство относительно конституционности закона о “зеленых“ тарифах. Об этом сообщается на сайте КСУ.

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Согласно сообщению, производство открыто по представлению 47 народных депутатов. По их мнению, при принятии закона “Об альтернативных источниках энергии“ Верховная Рада вышла за пределы своих полномочий.

В частности, нардепы считают, что парламент вмешался в сферу конституционных полномочий исполнительной ветви власти, безальтернативно установив коэффициенты и механизмы расчета “зеленого“ тарифа.

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Также, по мнению субъектов представления, положения закона “О рынке электроэнергии“ приводят к неправомерным расходам из госбюджета и его разбалансировке.

Напомним, что 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658. Согласно документу, так называемый “зеленый” тариф будет снижен на 15% для солнечных электростанций и на 7,5% для ветряных.