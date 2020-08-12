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Курс валют на 12.08.2020: гривна немного проседает к евро

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Нацбанк установил официальный курс валют на 12 августа.
Нацбанк установил официальный курс валют на 12 августа
Нацбанк установил официальный курс валют на 12 августа
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 12 августа на отметке в 27,60 грн. Таким образом американская валюта не изменилась в цене. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,56 грн. Это на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 12 августа:

  • 100 долларов США - 2760 грн
  • 100 евро - 3256 грн (+10 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 12.08.2020: гривна немного проседает к евро
Курс валют на 12.08.2020: гривна немного проседает к евро
НБУ

Курс валют на 12.08.2020: гривна немного проседает к евро
Курс валют на 12.08.2020: гривна немного проседает к евро
НБУ

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

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Теги: курс валют, НБУ, гривна, доллар, евро
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