Курс валют на 12.08.2020: гривна немного проседает к евро

Нацбанк установил официальный курс валют на 12 августа.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 12 августа на отметке в 27,60 грн. Таким образом американская валюта не изменилась в цене. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,56 грн. Это на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 12 августа:

100 долларов США - 2760 грн

100 евро - 3256 грн (+10 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

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Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.