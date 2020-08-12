Нефть на мировых рынках в среду продолжает дорожать

Коммерческие запасы топлива в США снижаются третью неделю подряд.

Мировые цены на нефть элитных марок в среду продолжили рост. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:57 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,38% - до 44,67 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,29% - до 41,73 доллара за баррель.

По данным неправительственного Американского института нефти, коммерческие запасы “черного золота“ в США за неделю по 7 августа сократились на 4,4 миллиона баррелей. Если ожидаемые сегодня данные американского минэнерго будут схожими, это снижение станет третьим подряд.

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В то же время подорожание топлива сдерживается неопределенностью вокруг перспектив восстановления американской экономики. Власти США пока не могут договориться по новому пакету мер поддержки. Кроме того, новая волна заражения COVID-19 негативно влияет на восстановление спроса на нефть.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.