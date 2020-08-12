В НБУ предупредили о грядущем росте инфляции: Подробности

В Украине ожидается постепенное оживление потребительского спроса и экономической активности.

В июле 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,4%, в месячном измерении цены снизились на 0,6%. Соответствующие данные Госстата приводятся на сайте Национального банка Украины.

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В НБУ отмечают, что потребительская инфляция “ожидаемо находилась ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. и, более того, оказалась несколько ниже траектории прогноза, опубликованного в инфляционной отчете за июль 2020 года“.

В Нацбанке считают, что в июле инфляцию сдерживало прежде всего замедление роста цен на продукты питания за счет увеличения как отечественного, так и импортного предложения.

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“Вместе со слабым внутренним спросом это нивелировало инфляционное давление со стороны ослабления гривны и увеличение расходов предприятий, в том числе на мероприятия по дезинфекции, на фоне восстановления работы сектора услуг“, - говорится в сообщении НБУ.

В дальнейшем постепенное оживление потребительского спроса и экономической активности под влиянием мягкой монетарной политики Национального банка и фискальных стимулов правительства будет способствовать возвращению потребительской инфляции в пределы целевого диапазона.

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Напомним, что темпы роста потребительских цен в Украине в июле снизились на 0,6% по сравнению с июнем, сообщила Государственная служба статистики. По ее данным, по сравнению с июлем 2019 года инфляция составила 2,4%.