Минфин продал ОВГЗ более чем на 10 млрд грн: Детали

Доходность от размещения трехлетних облигаций составила 10%.

Минфин продал ОВГЗ более чем на 10 млрд грн depositphotos.com

По итогам аукционов по продаже облигаций внутреннего государственного займа во вторник Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 10,123 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

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Согласно сообщению, Минфин предложил инвесторам два выпуска ценных бумаг, номинированных в гривне, со сроком обращения в 3 месяца и 3 года. Кроме того, был предложен один выпуск со сроком обращения в полтора года, номинированный в долларах США.

Минфин продал ОВГЗ более чем на 10 млрд грн facebook.com/minfin.gov.ua

“От размещения 3-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4 882 млн грн, трехлетних - 2,7 млн грн. Средневзвешенная доходность составила 7% и 10% соответственно. $189,8 млн были привлечены от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. Средневзвешенная ставка доходности составила 3,6%“, - говорится в сообщении.

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Напомним, что 4 августа Министерство финансов Украины по итогам размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет 10,25 млрд грн.