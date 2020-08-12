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Минфин продал ОВГЗ более чем на 10 млрд грн: Детали

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Доходность от размещения трехлетних облигаций составила 10%.
Минфин продал ОВГЗ более чем на 10 млрд грн
Минфин продал ОВГЗ более чем на 10 млрд грн
depositphotos.com

По итогам аукционов по продаже облигаций внутреннего государственного займа во вторник Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 10,123 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

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Согласно сообщению, Минфин предложил инвесторам два выпуска ценных бумаг, номинированных в гривне, со сроком обращения в 3 месяца и 3 года. Кроме того, был предложен один выпуск со сроком обращения в полтора года, номинированный в долларах США.

Минфин продал ОВГЗ более чем на 10 млрд грн
Минфин продал ОВГЗ более чем на 10 млрд грн
facebook.com/minfin.gov.ua

“От размещения 3-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4 882 млн грн, трехлетних - 2,7 млн грн. Средневзвешенная доходность составила 7% и 10% соответственно. $189,8 млн были привлечены от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. Средневзвешенная ставка доходности составила 3,6%“, - говорится в сообщении.

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Напомним, что 4 августа Министерство финансов Украины по итогам размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет 10,25 млрд грн.

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Теги: Минфин, ОВГЗ, ценные бумаги
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.08.2020, 11:59
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гость
а что будет через 3 роки, когда придется выкупать эти бумажечки, да еще и с процентами? надеются, что к тому времени они уже попрячутся по офшорам???
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