Блокирование доступа к сети неминуемо приведет к финансовым потерям и убыткам в разных сферах экономики.

Известно, сколько стоит для Беларуси один день блокировки интернета depositphotos.com

В Беларуси продолжаются массовые сбои в работе интернета. В частности, не работает мобильный интернет, в том числе в столице страны Минске. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на белорусские СМИ.

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“В Минске, как и по всей стране, по-прежнему серьёзные проблемы с доступом через мобильный интернет. Фото и видео не грузятся“, - говорится в сообщении.

Между тем блокирование доступа к сети в стране неминуемо приведет к финансовым потерям и убыткам в разных сферах экономики. Так, согласно подсчетам COST от Netblocks, для Беларуси один день шатдауна стоит $56 401 874.

Известно, сколько стоит для Беларуси один день блокировки интернета netblocks.org

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Ранее сообщалось, что в среду около 7 утра в Минске снова начали открываться мессенджеры и соцсети - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, а также поисковые системы от Google и Яндекс.

Напомним, что 9 августа, в день голосования на выборах президента в Беларуси стали появляться сообщения о проблемах с интернетом по стране.