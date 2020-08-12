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Известно, сколько стоит для Беларуси один день блокировки интернета

Комментариев: 3
Блокирование доступа к сети неминуемо приведет к финансовым потерям и убыткам в разных сферах экономики.
Известно, сколько стоит для Беларуси один день блокировки интернета
Известно, сколько стоит для Беларуси один день блокировки интернета
depositphotos.com

В Беларуси продолжаются массовые сбои в работе интернета. В частности, не работает мобильный интернет, в том числе в столице страны Минске. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на белорусские СМИ.

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“В Минске, как и по всей стране, по-прежнему серьёзные проблемы с доступом через мобильный интернет. Фото и видео не грузятся“, - говорится в сообщении.

Между тем блокирование доступа к сети в стране неминуемо приведет к финансовым потерям и убыткам в разных сферах экономики. Так, согласно подсчетам COST от Netblocks, для Беларуси один день шатдауна стоит $56 401 874.

Известно, сколько стоит для Беларуси один день блокировки интернета
Известно, сколько стоит для Беларуси один день блокировки интернета
netblocks.org

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Ранее сообщалось, что в среду около 7 утра в Минске снова начали открываться мессенджеры и соцсети - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, а также поисковые системы от Google и Яндекс.

Напомним, что 9 августа, в день голосования на выборах президента в Беларуси стали появляться сообщения о проблемах с интернетом по стране.

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Теги: доступ к Интернету, Беларусь, соцсети
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  12.08.2020, 13:35
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гость
Ж.и.д.ы начали "терять" и падлы пейсатые забеспокоились?
гость  (аноним)  12.08.2020, 13:27
Оценка:  +1
гость
Эк тебя чмо торкнуло! Тема совершенно иная!
гость  (аноним)  12.08.2020, 13:00
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!

НАДО ЖЕ!
ДАЖЕ ЛИТВИНЫ, ГЕНЕТИЧЕСКИ ПОРЧЕННЫЕ, ТОТАЛЬНО АССИМИЛИРОВАННЫЕ, ПОСЫЛАЮТ РЮЗЬКАЙ МИР НАКУЙ! НЕ ХОТЯТ БОЛЬШЕ В КОНЦЛАГЕРЬ!
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