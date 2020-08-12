В Кабмине хотят разрешить продажу до 50% акций Нафтогаза и Укрзализныци
Кабинет министров Украины в среду намерен рассмотреть законопроект о перечне из 188 компаний, запрещенных к приватизации. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, сообщает Интерфакс-Украина.
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Согласно тексту законопроекта, правительство допускает приватизацию до 50% акций компаний “Нафтогаз“, “Укрзализныця“ и “Укрпочта“.
При этом предлагается сохранить за государством 100% корпоративных прав в НАЭК “Энергоатом“, ЧАО “Укргидроэнерго“, НЭК “Укрэнерго“ , ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат“ и Администрации морских портов Украины.
В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить ГП “Оператор рынка“ и ГП “Гарантированный покупатель“, созданные Кабмином в 2019 году с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии.
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“Кроме этого, предлагается включить в указанный перечень госпредприятия “Документ“, “Полиграфический комбинат “Украина“ по изготовлению ценных бумаг“, “Киевская офсетная фабрика“ и КБ “Южное“, - говорится в сообщении.
Напомним, что Кабинет министров Украины уже 5 месяцев не может утвердить список объектов малой приватизации, сообщил председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.
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