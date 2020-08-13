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Кабмин перераспределил субвенции местным бюджетам: Кому досталось больше

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По словам Шмыгаля, программа ориентирована на области, которые приняли наибольшее количество переселенцев.
Кабмин перераспределил субвенции местным бюджетам
Кабмин перераспределил субвенции местным бюджетам
Урядовий портал

Кабинет министров Украины перераспределил 1,1 млрд грн государственной субвенции для реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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Согласно с решением, средства будут направлены местным бюджетам на реализацию 243 проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины на 2020 год.

“Программа ориентирована прежде всего на области, которые приняли наибольшее количество переселенцев, поэтому средства большей частью будут направлены на местные бюджеты в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и других областях“, - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он также отметил, что правительство продолжает реализацию программы президента “Большое строительство“ и создает условия, “чтобы процесс шел без остановок“.

Напомним, что 5 августа Кабинет министров Украины выделил 5,6 млн грн на покупку в 2020 году жилья внутренне перемещенным лицам.

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Теги: Кабмин, субвенции, местные бюджеты
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