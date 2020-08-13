Кабмин перераспределил субвенции местным бюджетам: Кому досталось больше
Кабинет министров Украины перераспределил 1,1 млрд грн государственной субвенции для реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
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Согласно с решением, средства будут направлены местным бюджетам на реализацию 243 проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины на 2020 год.
“Программа ориентирована прежде всего на области, которые приняли наибольшее количество переселенцев, поэтому средства большей частью будут направлены на местные бюджеты в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и других областях“, - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Он также отметил, что правительство продолжает реализацию программы президента “Большое строительство“ и создает условия, “чтобы процесс шел без остановок“.
Напомним, что 5 августа Кабинет министров Украины выделил 5,6 млн грн на покупку в 2020 году жилья внутренне перемещенным лицам.
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