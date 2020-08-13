Нефть на мировых рынках несущественно дешевеет

Цены на "черное золото" падают после роста на 2% в среду.

Мировые цены на нефть элитных марок в четверг незначительно понижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:50 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,20% - до 45,34 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,12% - до 42,62 доллара за баррель.

Согласно данным американского Минэнерго, за прошедшую неделю коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, снизились на 4,5 млн баррелей до 514,1 млн баррелей. При этом по прогнозам аналитиков уменьшение запасов должно было составить только 2,9 млн баррелей.

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В то же время инвесторы обратили внимание на августовский доклад ОПЕК. Организация немного ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году, ожидая падения на 9,1 млн баррелей в сутки.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.