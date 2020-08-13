Глава НБУ встретился с британским послом: О чем шла речь

Кирилл Шевченко рассказал Мелинде Симмонс о реформе банковской системы в Украине.

Председатель НБУ Кирилл Шевченко провел первую встречу с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

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Согласно сообщению, стороны обсудили состояние экономики Украины и влияние пандемии COVID-19, продолжение сотрудничества с международными партнерами, дальнейшую политику Нацбанка и следующие шаги в реформировании финансовой системы Украины.

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“Главная цель Национального банка сегодня - оставаться прогнозируемым и открытым партнером. Тесные отношения с международными партнерами - это достижения последних лет, мы настроены приложить максимальные усилия, чтобы сохранить их такими. С нашей стороны вы увидите ответственное отношение ко всем взятым на себя обязательствам и продолжение последовательной политики Национального банка“, - сказал глава НБУ.

Чтобы в Украине стабильно работала экономика, критическим условием остается независимость Национального банка. Без преувеличения, только так можно сохранить макрофинансовую стабильность в стране. Моя цель - сосредоточиться на реформе корпоративного управления в государственных банках.

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В свою очередь посол Великобритании заявила о поддержке реформы банковского сектора в Украине, включая реформу корпоративного управления в госбанках.

“Мы очень ценим, что вы планируете быть последовательными, продолжать и усиливать реформы предыдущих лет“, - сказала Мелинда Симмонс.

Напомним, что в конце июля председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда.