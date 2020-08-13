В тройку городов-лидеров по числу зарегистрированных автомобилей вошли Киев, Днепр и Харьков.

Известно, сколько потратили украинцы на новые авто в июле depositphotos.com

В июле в Украине зарегистрировано более 8,3 тыс новых автомобилей на сумму $260 млн, что на 10% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные портала по продаже авто RST.ua.

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“Самой популярной маркой стала Renault. Их количество составило почти 1,5 тыс на сумму $22 млн без учета стоимости дополнительного оборудования. Во втором месяце лета спрос также был на Toyota и Hyundai“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что самые дорогие авто в июле покупали жители Черновцов - средняя стоимость каждого превысила $36 тыс, тогда как средняя по стране была на уровне $31 тыс.

Больше всего машин приобрели киевляне - 3,3 тыс авто. В тройку городов-лидеров по числу зарегистрированных автомобилей также вошли Днепр и Харьков.

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“За месяц в Украине зарегистрировали более 5,8 тыс кроссоверов. 32% от всех поставленных на учет авто были оборудованы дизельными двигателями, а каждый пятый автомобиль имел цену более $35 тыс без учета стоимости дополнительного оборудования“, - говорится в сообщении.

Напомним, что в июле на украинских заводах было собрано 236 единиц автотранспортных средств. По сравнению с результатом годичной давности выпуск авто в Украине снизился почти на 62%.