Названа причина укрепления гривны

По мнению аналитиков, доллар в ближайшие дни продолжит плавное снижение.

Наблюдающееся в последнее время укрепление гривны к иностранным валютам связано со стабильностью, которая сложилась на денежном рынке Украины. Об этом в комментарии изданию Дело сказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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“Равновесие“ в гривне восстанавливается благодаря спокойному внутреннему фону и стабильной ситуации на денежном рынке - НБУ не делает резких шагов и не пугает инвесторов непредсказуемостью своих действий“, - отметил эксперт.

По его словам, “текущий нейтралитет в гривне временно “отодвигает в сторону“ страхи по поводу быстрой девальвации украинской валюты далее, но полностью их не снимает“.

“Украинскому бюджету может потребоваться “рычаг“ в виде ослабления нацвалюты, если дефицит казны будет шире предполагаемого. В кулуарах рынка по-прежнему обсуждают, что в бюджете-2020 заложена стоимость доллара США около 30 грн/доллар, и пик ослабления курса гривны придется на осень“, - сказал Гойлов.

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При этом, по его словам, доллар в перспективе ближайших дней продолжит плавное снижение и будет стоить 27,45-27,60 грн/доллар, евро - 32,30-32,50 грн/евро.

Напомним, что представители украинских инвестиционных компаний допускают девальвацию гривны до 28-29 за доллар на конец 2020 года.