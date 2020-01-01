В Украине появится национальный авиаперевозчик - Мининфраструктуры
В Украине будет создан национальный авиаперевозчик. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, возглавляемое им ведомство подходит к этапу разработки стратегии авиации, центром которой будет авиастроение.
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“Определяем пути привлечения украинских авиационных предприятий к созданию флота национального авиаперевозчика. Украина имеет мощные традиции авиастроения, которые необходимо правильно реализовать“, - сказал чиновник.
По словам Криклия, предполагается, что для региональных перевозок будут привлекаться самолеты производства завода “Антонов“.
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“И авиакомпания сможет предоставлять качественные услуги и одновременно быть конкурентной на уровне региональных и международных пассажирских перевозок, максимально задействуя мощности нашей авиастроительной отрасли“, - добавил министр.
Напомним, что в 2019 году полковник одного из военных представительств Министерства обороны организовал схему хищения и присвоения средств государственного предприятия “Антонов“.
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