По словам Марченко, оснований для резкой девальвации гривны на данный момент нет.

Министр финансов рассказал, что будет дальше с курсом доллара Министерство финансов Украины/Facebook

Оснований для резкой девальвации национальной валюты и роста курса доллара до 30 гривен на данный момент нет. Об этом в интервью изданию Фокус заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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“Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении“, - сказал чиновник.

В то же время, по словам главы Минфина, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс.

То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок.

По словам Марченко, Украине нужен курс гривны, который бы обеспечивал макроэкономическую стабильность.

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“Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке“, - пояснил министр.

Напомним, в середине июля министр финансов Сергей Марченко заявил, что стабильности курса гривны к доллару до конца 2020 года ничего не угрожает.