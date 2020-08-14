Чехи готовы инвестировать 50 млн евро в Южмаш: Подробности

Запуск нового производства планируется на конец 2020 года.

Чешский концерн Witkowitz планирует инвестировать в Южмаш как минимум 50 млн евро для создания на его базе новых производственных мощностей. Об этом сообщается на сайте Государственного космического агентства Украины.

Читай также: Рада выделила 400 миллионов гривен на спасение Южмаша

Согласно сообщению, основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производству водородных двигателей. Запуск производства планируется на конец 2020 года.

Чехи готовы инвестировать 50 млн евро в Южмаш nkau.gov.ua

“Проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будут созданы авторизованные сервисные центры по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар“, - говорится в сообщении.

В дальнейших планах - завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов.

Читай также: Южмаш отправил в США две основные конструкции ракеты Antares

“Сотрудничество с Witkowitz - это еще один международный проект для Южмаша, который поможет создать необходимую нагрузку для предприятия и задействовать его производственный потенциал“, - заявил глава Государственного космического агентства Владимир Усов.

Напомним, что в середине июля Верховная Рада Украины направила 2,3 млрд грн в уставной капитал “Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова“ для погашения долгов предприятия.