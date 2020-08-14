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Нефть на мировых рынках снова дорожает

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Появляются предпосылки для восстановления роста спроса на топливо.
Нефть на мировых рынках снова дорожает
Нефть на мировых рынках снова дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в пятницу вновь растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:51 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,33% - до 45,11 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,28% - до 42,36 доллара за баррель.

Оптимизм по поводу восстановления спроса на топлива возрос после обнародования данных по экономической ситуации в США. Так, рост годовой инфляции в стране за июль оказался ниже прогнозированного ранее, а количество заявок на пособие по безработице за неделю оказалось ниже 1 миллиона впервые с конца марта.

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Кроме того, рост цен на нефть, по мнению аналитиков, объясняется коррекцией после снижения котировок на 1% в четверг. Тогда инвесторы были обеспокоены данными доклада Международного энергетического агентства, которое сообщило, что ожидает падения спроса на нефть по итогам года до 8,1 миллиона баррелей в сутки вместо ранее ожидавшихся 7,9 миллиона.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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